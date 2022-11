Com’è andata veramente con Gonzalez? Lo stesso infortunio accusato nel momento di ripresa

Come comunicato dalla Nazionale Argentina, Nico Gonzalez non prenderà parte alla kermesse mondiale. I media vicini alle vicende del gruppo di Scaloni hanno tentato di ricostruire la vicenda, nel modo in cui vi riproponiamo.

Secondo quanto riportato da ESPN Argentina, il giocatore della Fiorentina si sarebbe strappato nella stessa cicatrice nella quale aveva subito l’ultimo infortunio muscolare in Fiorentina-Inter. Non si tratterebbe quindi più del fastidio al tallone che aveva tenuto Gonzalez lontano dai campi nella prima parte di stagione.

La versione è stata poi confermata da una nota ufficiale dell’Argentina, che parla di “infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro”.

Il quotidiano sportivo Olè, inoltre, ricostruisce gli avvenimenti che hanno portato al forfait del calciatore gigliato. Si parla di “una giornata (quella di ieri ndr) piena di versioni e di nomi di calciatori in dubbio“. Alla fine, è stato l’attaccante della Fiorentina a rimanere fuori, per via dell’infortunio muscolare lamentato nell’allenamento di ieri. Al suo posto, come anticipato, Correa dell’Atletico Madrid.

“Il fatto strano – prosegue Olè – è che il giocatore stava migliorando la sua forma, era stato visto lavorare in tutti gli allenamenti ad Abu Dhabi”. Gonzalez, infatti, avrebbe terminato regolarmente l’ultimo allenamento, ma quando è tornato negli spogliatoi ha manifestato un disagio. Dopo le analisi del caso, è emerso il guaio muscolare: uno strappo che lo potrebbe costringere ai box per tre settimane.