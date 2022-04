Come cresce bene Bianco: Italiano lo tiene d’occhio per il futuro, ma anche per il presente

Tra i tanti giovani che stanno facendo bene nella Primavera della Fiorentina (LEGGI QUI), c’è sicuramente Alessandro Bianco. Il centrocampista classe ’03, autore di una doppietta nella semifinale di Coppa Italia contro la Roma, durante la stagione è cresciuto molto fino a diventare uno dei leader della squadra di Alberto Aquilani.

Vincenzo Italiano lo osserva in ottica futura: già nell’estate scorsa Bianco era stato uno dei giovani tenuti maggiormente sotto attenzione durante il ritiro di Moena. Alla fine, la società aveva preferito tenerlo in Primavera piuttosto che cederlo, così da poterlo osservare da vicino durante la stagione.

Il classe ’03, però, potrebbe essere utile già nel rush finale di stagione. Complici le assenze di Torreira e Bonaventura, Italiano dovrebbe convocarlo per la trasferta di Napoli: Bianco si accomoderà in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità.

Nelle prossime settimane, poi, arriverà anche il momento in cui la dirigenza e il suo entourage si siederanno ad un tavolo per discutere del rinnovo. Il contratto di Bianco è attualmente in scadenza nel 2023, ma il ragazzo non ha mai nascosto la volontà di legarsi alla Fiorentina per continuare a crescere e, magari, diventare un giorno un punto fermo della Viola.