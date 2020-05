“Come è possibile che in tutti gli incontri fatti Commisso e Nardella non si siano chiariti? Dispiace che il Presidente…”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno parlando di stadio: “A me piace il restyling del Franchi, ma dire che è fattibile è buttarsi su un sentiero difficilmente praticabile. Parlatevi,chiaritevi, se non ci sono le condizioni chiaritevelo. Pare che la posizione del Ministro non sia così tranchand”.

E ha aggiunto: “Io amo più il Franchi di San Siro. Ma San Siro racconta cose diverse, è un grande palcoscenico e secondo un collega di Pessina lo puoi buttare giù. Commisso è stufo ma è possibile che in tutti gli incontri non se lo siano detto e che oggi si debba parlarsi a distanza? Dispiace che un signore che viene con voglia di investire sia fermato dalla burocrazia e da altri fattori”