Come giocherà la Fiorentina con la Salernitana? Tre ballottaggi in atto. Odriozola e Bonaventura: Pericolo giallo

Con quale formazione la Fiorentina giocherà contro la Salernitana? Per il match del Franchi ci sono ancora alcuni dubbi da sciogliere.

Resta aperto il ballottaggio a destra tra Odriozola e Venuti. In mezzo al campo Duncan insidia il posto a Maleh, che nell’ultimo match tra l’altro ha trovato anche il suo primo centro in Serie A. Davanti Gonzalez e Vlahovic non sembrano avere rivali, mentre Sottil se la gioca con Callejon, con lo spagnolo che, in una logica di turnazione, questa volta parte da favorito.

Odriozola e Bonaventura, qualora impiegati, dovranno fare molta attenzione perché sono entrambi in diffida.