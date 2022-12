Come Kouamé e persino meglio di Jovic: Biraghi è il giocatore che crea più situazioni offensive della Fiorentina

Nel calcio moderno è indubbio il valore dei dati e quelli Opta spesso aiutano a comprendere meglio alcune dinamiche di campo. Come quella che vede il terzino viola, nonché capitano della squadra, Cristiano Biraghi essere il giocatore più impiegato nelle occasioni da gol della Fiorentina.

Come riportata dalla tabella di Opta Analyst su Twitter, il numero 3, nel corrente campionato di Serie A, è stato coinvolto in ben 61 situazioni offensive, al pari di Christian Kouamé. La differenza sostanziale fra i due risiede nel fatto che l’ivoriano è andato più volte al tiro, mentre Biraghi ha servito più palloni utili per andare a concludere.

La tabella, che prende in considerazione i giocatori con più minuti giocati, vede al secondo posto Mandragora con 60 occasioni e più in basso Ikoné e Bonaventura. Per trovare il centravanti, invece, si deve scendere fino alla nona posizione, con Luka Jovic a quota 36 nelle tre categorie prese in considerazione: tiri, occasioni create e costruzioni per il tiro.

Ecco la tabella in questione di Opta: