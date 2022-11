Come la Fiorentina ha finito il 2022: Gli infortuni di Bonaventura e Dodô, i guai di Sottil e i segnali positivi di Castrovilli

Un impegno dietro l’altro. I giocatori della Fiorentina hanno giocato praticamente ogni tre giorni da metà agosto ad oggi. Ma ora per loro è in arrivo una bella vacanza di un paio di settimane.

Il prossimo impegno ufficiale della squadra sarà tra 50 giorni, in campionato contro il Monza, il 4 gennaio 2023. I viola hanno concluso questi primi tre mesi con Bonaventura che non ha potuto prendere parte alla sfida con il Milan a causa del riacutizzarsi di un colpo al costato accusato nei giorni precedenti. Dodô invece ha iniziato regolarmente la sfida contro i rossoneri ma al 16′ ha accusato un problema muscolare ed è uscito dal campo.

Ci sono poi i lungodegenti, come Sottil e Castrovilli. L’attaccante non gioca dal 18 settembre a causa di alcuni problemi alla schiena che ormai lo tormentano da due mesi. Il centrocampista sta proseguendo la tabella di marcia relativa al recupero dopo il grave infortunio al ginocchio dell’aprile scorso e dovrebbe essere a disposizione di Italiano per il primo incontro del 2023.