Come può cambiare l’attacco della Fiorentina? Ecco chi è il centravanti preferito da Italiano e chi può irrobustire il reparto. Ikoné non esclude Berardi

Chi può arrivare alla Fiorentina in attacco per sostituire Vlahovic e per completare il reparto?

Su La Nazione di oggi si fa una sorta di panoramica che parte con Scamacca (Sassuolo) che sarebbe, si legge sul quotidiano, il centravanti preferito da Italiano. Scamacca costa tanto ed è più facile, arrivare a Raspadori, anche se ha caratteristiche diverse rispetto al compagno di squadra. Il club emiliano potrebbe decidere di farlo partire anche in prestito (oneroso con riscatto obbligatorio) già a gennaio.

Per chiudere i discorsi relativi al Sassuolo, il dubbio rimane il futuro di Berardi. La Fiorentina ci riproverà? E’ probabile, magari alla fine di gennaio, senza comunque rinunciare a mettere sotto contratto Ikoné. I viola e Lille stanno per mettere le firme sull’accordo per portare a Firenze (quattro anni di contratto) l’esterno offensivo. Questo per allargare e in ogni caso irrobustire il reparto. L’obiettivo della Fiorentina è di avere Ikoné già a Firenze all’inizio di gennaio.