Come può la Fiorentina fare affari col Milan? Prima tutto su Rebic, poi si può parlare pure di Chiesa

Per il secondo giorno consecutivo su La Gazzetta dello Sport viene riaffrontato il tema Chiesa-Milan, inteso come possibile trasferimento in questo mercato. Una realtà difficile da credere e da tratteggiare in un momento del genere. Un momento in cui la Fiorentina teme che su Rebic i rossoneri possano aver giocato uno scherzetto ai viola con la collaborazione dell’Eintracht di Francoforte.

I dettagli dell’affare continuano ad essere tenuti nascosti. Per cominciare una qualsiasi trattativa, la prima condizione sarebbe quella di esplicitarli per farli valutare da chi di dovere. Poi, magari, si può parlare anche del resto. Anche se le parole poi contano fino ad un certo punto. Semmai contano i soldi, anche tanti, che la Fiorentina continua a chiedere ad eventuali pretendenti. Chiesa, Milenkovic, Pezzella un trio che costa 130-140 milioni di euro nell’ottica del presidente Commisso, che non sembra certo predisposto a concedere sconti a chicchesia. Tanto più a chi deve ancora esplicitare certe verità.