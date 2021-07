Come sarà la Fiorentina del futuro? C’è già una certezza

Il calciomercato della Fiorentina è iniziato con Nicolas Gonzalez, che è divenuto l’acquisto più caro della storia del club viola (ventitré milioni di euro più quattro di bonus). Nel frattempo, la Viola ha definito l’arrivo di Vincenzo Italiano in panchina e con il nuovo tecnico sono già cominciate le prime riunioni per gettare le basi sulla squadra del futuro.

A prescindere dai giocatori che arriveranno, una cosa è pressoché certo: priorità alla linea verde. Vanno in tale direzione, oltre all’acquisto dell’argentino dallo Stoccarda, le decisioni di non rinnovare i contratti di Franck Ribery, Martin Caceres e Borja Valero. Profili d’esperienza, ma sicuramente poco adatti al calcio dispendioso di Italiano. Per questo, c’è da immaginarsi che anche le prossime decisioni della Fiorentina sul mercato – sia entrata che in uscita – vadano proprio in questa direzione. Giovani e di talento, la Viola ha le idee chiare sul futuro.