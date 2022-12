Come se fosse luglio…forse anche di più. Siamo a dicembre ma sembra di essere in estate per la Fiorentina. Un anno strano questo 2022 che con i Mondiali ora in svolgimento in Qatar, mette le squadre nella condizione di dover fare tante amichevoli per mantenere oliati gli ingranaggi e per mantenere in forma i giocatori.

E allora vedremo la squadra viola giocare un match dietro l’altro, di difficoltà crescente, da oggi (si inizia con l’Arezzo) fino a Natale, con puntate anche all’estero (come ad esempio la trasferta rumena per il triangolare con Rapid e Borussia Dortmund).