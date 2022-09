Come sfruttare infortuni e difficoltà altrui per mettersi in mostra e cambiare tutto

Sempre titolare nelle ultime quattro di campionato, la vita è davvero cambiata per l’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame.

L’ivoriano ha sfruttato gli infortuni, in particolar modo quello di Gonzalez, per mettersi in mostra. E ha saputo anche approfittare delle difficoltà di Jovic e Cabral per proporsi anche al centro dell’attacco.

Una duttilità, la sua, che lo aiuta. Il dinamismo anche. E ora Kouame è diventato una sorpresa anche e soprattutto pensando a quelle che erano le sue prospettive estive.