Come si comporterà Firenze nei confronti di Vlahovic? Le tre possibilità

Reduce dalla deludente trasferta contro il Venezia, la Fiorentina tornerà in campo domenica contro il Cagliari. Una partita dai molteplici significati, innanzitutto perché la squadra di Vincenzo Italiano vorrà tornare alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Venezia. Ma anche per capire quale sarà la reazione dei tifosi viola nei confronti di Dusan Vlahovic, anche se un piccolo indizio è arrivato già nell’immediato post-partita di Fiorentina-Venezia.

Domenica, al Franchi, tornerà anche il tifo organizzato e c’è molta attesa per capire quale sarà il comportamento verso il serbo. Sembrano tre le possibilità all’orizzonte: la prima – che è anche la più plausibile – è di un clima di totale indifferenza. Le altre due, invece, sono i fischi – e in tal senso la lettura delle formazioni potrà dire qualcosa in più – o un clima benevolo nei suoi confronti. Quest’ultima, ça va sans dire, è anche l’ipotesi meno probabile.

Inutile aggiungere che nel comportamento del Franchi a fine partita giocheranno un ruolo fondamentale il risultato finale della Fiorentina e la prestazione dello stesso Vlahovic. In caso di vittoria, condita magari da un gol del serbo che è rimasto a secco nelle ultime due partite, sarà difficile assistere ad una contestazione. Nella malaugurata ipotesi contraria, allora sarà lecito aspettarsi di tutto da parte di una piazza che (giustamente) non riesce a digerire la scelta del numero nove di non rinnovare il contratto con la Fiorentina.