Come si salva la Fiorentina? Iachini sa da dove ripartire

Un punto nelle ultime quattro partite: la Fiorentina è caduta in una spirale negativa di risultati e adesso la classifica preoccupa davvero in vista del rush finale di stagione. Uno dei problemi più importanti della Viola è sicuramente la poca resa della retroguardia, che nelle sei partite ha subito la bellezza di quattordici gol (tre vs Parma, uno vs Benevento, tre vs Milan, uno vs Genoa, tre vs Atalanta e tre vs Sassuolo).

Uno degli obiettivi di Iachini dovrà essere quello di ritrovare quella solidità difensiva che ha caratterizzato la sua Fiorentina nella seconda parte dell’ultima stagione. Da Pezzella e Milenkovic, il rendimento dei punti fermi della retroguardia viola è calato e ci sarà bisogno del contributo di tutti per arrivare alla salvezza.