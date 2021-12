Come sta Dragowski? Le ipotesi sul ritorno in campo

Sono passati più di due mesi dall’infortunio che Bartlomiej Dragowski ha rimediato nei minuti finali della partita contro il Napoli. Da quel momento in poi, il titolare della porta della Fiorentina è diventato Pietro Terracciano. Con risultati positivi, ad eccezione delle due sbavature – risultate poi fatali – contro Juventus ed Empoli.

Ma quando rientra il polacco? È questa la domanda che si stanno facendo in molti, anche perché è già da quasi due settimane che Dragowski è tornato ad allenarsi in campo. A questo punto, sullo sfondo ci sono due ipotesi per il suo ritorno tra i pali: la Salernitana in campionato o il Benevento in Coppa Italia. Dopo che sabato la Fiorentina affronterà Ribery e compagni, sarà impegnata contro i sanniti mercoledì al Franchi. Sembra essere questa l’occasione ideale per rivedere il polacco finalmente in campo.