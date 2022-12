Come sta la Fiorentina Primavera? Zona play-off salda con vista sulla vetta e su un big match

Un ultimo appuntamento molto discusso dal punto di vista arbitrale l’ultimo del 2022 per la Fiorentina Primavera, sconfitta in casa del Torino per 2-1, con un rigore netto (ma identico a quello negato alla prima squadra con la Samp) e un’espulsione a Kayode piuttosto sconcertante. In evidenza invece Krastev, che pochi giorni dopo ha esordito con la Nazionale maggiore della Bulgaria. In generale un andamento positivo per i ragazzi di Aquilani, che sono saldi al sesto posto, l’ultimo della zona play-off, dopo 12 giornate, a quota 20 punti. Un paio di sconfitte davvero beffarde per la squadra viola nei primi 3 mesi di campionato, con Inter e Atalanta, ma la seconda piazza della Juve è a 4 punti.

Alla ripresa scontro da big match con la Roma capolista, staccata a quota 29, con l’assenza pesante di Kayode e l’occasione per ricucire un po’ il gap.