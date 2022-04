Come sta Milenkovic? Il punto in vista della Salernitana

Al momento dell’annuncio delle formazioni ufficiali di Juventus e Fiorentina, ha sorpreso non poco l’assenza di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è stato costretto a dare forfait a poche ore dal calcio d’inizio a causa di un virus gastrointestinale che l’ha messo ko.

Le condizioni del centrale classe ’97 sono in miglioramento, ma ancora non gli hanno permesso di tornare ad allenarsi con la squadra in vista della trasferta contro la Salernitana. In ogni caso, come si legge su La Nazione, in casa viola c’è un cauto ottimismo per vederlo in campo all’Arechi dal 1’. In tal senso, sarà fondamentale la giornata di oggi.