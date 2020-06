Come suonano un anno dopo le prime parole dette da Commisso quando stava per comprare la Fiorentina?

“Sono venuto qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari“. Precisamente un anno fa arrivarono le prime parole di Commisso da quasi presidente della Fiorentina. L’ufficialità infatti arrivò solo il giorno successivo: il 6 giugno 2020 cominciava l’era Commisso a Firenze. Ma come suonano un anno dopo quelle parole?

Sul vincere purtroppo ancora dobbiamo lavorarci, ma lo stesso tycoon americano lo aveva detto chiaramente qualche tempo dopo: “Datemi tempo, la Fiorentina tornerà ad alti livelli“. Del resto questa sua prima stagione calcistica in Italia è stata tutto all’infuori che normale. Tra stop, pandemie e ripartenze. Firenze ha aspettato venti anni per vittorie che non sono mai arrivate, non disperiamo dopo solo un anno!

Sullo svendere la promessa è stata mantenuta, anzi… Sono già cominciati i lavori per il nuovo Centro Sportivo a Bagno a Ripoli, i pezzi più pregiati della rosa che sono ancora alla Fiorentina e tanti altri ne sono arrivati, con investimenti sul mercato che per i tifosi viola solo qualche anno fa sembravano utopia.

Tra i talenti rimasti anche il chiacchieratissimo Federico Chiesa, fin da subito protetto e blindato. Con il passare del tempo poi le dichiarazioni protettive di Commisso si sono allentate sempre di più, consapevole del fatto che trattenerlo alla Fiorentina sarà dura. Cederlo appena arrivato però sarebbe stato un autogol e così Chiesa è ancora in maglia viola.

A un anno dalle sue prime parole e dall’inizio della sua avventura a Firenze, Commisso parlerà ai tifosi domani alle 15.00 direttamente da New York attraverso i social della Fiorentina. Che per l’anniversario il vulcanico Rocco non si sia tenuto qualche sorpresa da annunciare? Di temi caldi ce ne sono, orecchie aperte!