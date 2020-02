La bella vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria ha come attori principali Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, autori di una doppietta ciascuno. Un successo importante, che ha avuto l’effetto di scacciare il fantasma, se mai ci fosse, della retrocessione in Serie B. Tra i miglior attori non protagonisti di Marassi c’è sicuramente anche Pol Lirola, sempre più convincente nelle ultime uscite. Lo spagnolo, autore dell’assist per il 5-0 di Chiesa, si è reso protagonista di un’altra ottima prestazione. Su e giù per la fascia destra, Lirola ha corso come un treno.

L’ex Sassuolo, rispetto all’era Montella, è favorito dall’arrivare sul pallone in velocità, senza dover quindi puntare il diretto avversario da fermo. Una differenza sottile ma di fatto sostanziale, per un giocatore che fa della velocità la sua qualità migliore. Una parte di merito va anche a Iachini, che fin dal suo arrivo non ha fatto mistero di credere fortemente in lui. A Marassi Lirola è stato anche aiutato, se così si può dire, dalle due espulsioni di Murru e Badelj. Con le due squadre entrambe con l’uomo in meno, gli spazi si sono allargati: una manna dal cielo per lo spagnolo, che soprattutto nel secondo tempo ha fatto la differenza.

Con quello servito a Chiesa, l’ex Sassuolo è arrivato a quota due assist in campionato: una miseria, se paragonata ai numeri fatti registrare in Emilia. Ma se continuerà così, non ci sono dubbi sul fatto che ne arriveranno molti altri. E la Fiorentina gongola, sempre più convinta di aver trovato il giocatore giusto per la fascia destra.