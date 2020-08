“Come ViceIbra il Milan sta valutando anche Vlahovic. I viola, sui prestiti, hanno fatto muro perchè…”

Il giornalista Alessandro Jacobone, opinionista legato al mondo milanista, ha commentato su Twitter il filo rosso che unisce Milano a Firenze parlando degli scambi per Paquetà: “L’idea di base del Milan, sin dai primi sondaggi della Fiorentina per Paquetà, era quella quella di basare l’accordo su scambi che non generassero minusvalenze per il brasiliano. I viola pero’ sin da subito hanno fatto muro”.

Invece sul vice Ibra ha detto: “Stanno valutando diversi profili tra questi Vlahovic”

L’idea di base del #Milan, sin dai primi sondaggi della #Fiorentina per #paquetà, era quella quella di basare l’accordo su scambi che non generassero minusvalenze per il brasiliano. I viola pero’ sin da subito hanno fatto muro. Vediamo se regge

— Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) August 18, 2020