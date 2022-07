Comincia il countdown per vedere in campo Dodô. Il brasiliano dovrà ambientarsi, ma sulle gerarchie non esistono dubbi

Un annuncio in grande stile, un’ottima idea da parte della Fiorentina per far conoscere subito a Dodô il calore dei tifosi viola. La tribuna del Benatti di Moena è infatti esplosa al momento della firma del contratto da parte del brasiliano, che finalmente potrà cominciare a lavorare con mister Vincenzo Italiano.

Una deroga, quella ricevuta dalla Fiorentina per ingaggiarlo subito, dal valore inestimabile. Considerando che Dodô dovrà abituarsi al calcio italiano, cominciare a lavorare il prima possibile lo aiuterà tantissimo. Gli impegni della squadra sono fitti e ravvicinati, e tra i tifosi c’è già la curiosità di capire quando Dodô potrà cominciare a giocare.

Nel frattempo Venuti sarà a disposizione di Italiano, ma sulle gerarchie non ci sono dubbi. Dodô è stato presso per fare il titolare, e da quando entrerà in forma la fascia destra sarà sua. I tifosi della Fiorentina non vedono l’ora di godersi la loro nuova freccia sulla fascia destra.