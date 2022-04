Comincia l’operazione Napoli: la partenza della squadra FOTO

A poche ore dalla sfida dello stadio Maradona, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano è ufficialmente iniziato il viaggio verso Napoli. I viola in questi minuti ha lasciato il centro sportivo Davide Astori per raggiungere la stazione di Campo di Marte, dove ha poi preso un treno che la trasferirà nel capoluogo campano. La squadra passerà la notte in albergo per poi trasferirsi nella giornata di domani allo stadio per la partita.

Ecco le immagini pubblicate dalla Fiorentina sui propri canali social: