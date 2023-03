Comincia malissimo la poule Scudetto della Fiorentina Femminile: la Roma ne fa cinque, doppietta dell’ex Giacinti

Non poteva cominciare peggio l’avventura della Fiorentina Femminile nella poule Scudetto. Le ragazze viola, infatti, hanno perso 5-1 per mano della Roma al Torrini di Sesto. Mattatrice della gara la ex Giacinti, autrice di una doppietta nel primo tempo intermezzata dal gol di Giugliano.

Nella ripresa è arrivato subito il poker firmato Wenninger, prima della rete viola di Johanndottir che però è risultata inutile. Nel finale infatti Guonna ha realizzato il definitivo 5-1, costringendo la Fiorentina a una sonora sconfitta contro la capolista della prima parte di campionato.