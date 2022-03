Commerciale, la parola a Commisso. C’è un piano B se Rocco dice passo

Per le aree che verranno realizzate intorno al nuovo stadio Franchi serve un investimento da trenta milioni di euro. Per il momento sull’argomento il presidente della Fiorentina è rimasto in silenzio, in attesa di vedere nel dettaglio l’estensione della parte commerciale. Quella che più gli interessa, a questo punto. Quanto renderà? Sarà funzionale al progetto?

Nel caso il proprietario del club viola dicesse ‘passo’ c’è un piano B, che verrà attuato da Palazzo Vecchio. Ne parla stamani La Nazione, dove leggiamo che questo piano consiste nella realizzazione di un project financing che servirà per reperire le risorse necessarie.