Commissioni ai procuratori, la Fiorentina abbassa la cifra e perde una posizione rispetto al 2020. I dettagli

La FIGC ha diffuso i dati relativi alle commissioni complessive versate dai venti club di Serie A ai procuratori durante tutto il 2021. La cifra totale ammonta a circa 173 milioni di euro: in questa speciale classifica, la Fiorentina occupa il sesto posto con poco più di otto milioni di euro spesi. In testa c’è la Juventus (quasi 29 milioni), seguita da Inter e Roma: al quarto posto c’è il Milan, mentre davanti di poco al club viola in quinta posizione c’è l’Atalanta.

Rispetto al 2020, la Fiorentina è scesa di una posizione e ha diminuito le uscite di circa 1,5 milioni di euro. La società di Rocco Commisso, per bocca dello stesso presidente, sta provando a portare avanti una battaglia contro le commissioni richieste dai procuratori, ritenute troppo alte. Sia per gli acquisti, come successo l’estate scorsa con Mendes per Sergio Oliveira, che per i rinnovi, com’è capitato con Ristic per Vlahovic.

Ma quali sono i procuratori con cui ha fatto affari la Fiorentina? Dal report pubblicato dalla FIGC emerge che le figure pagate dal club viola sono Tomislav Erceg, che ha seguito l’acquisto di Nastasic e il rinnovo di Milenkovic ed è anche vicino a Ramadani. Altri nomi sono quelli di Alessandro Moggi, che ha fatto da intermediario nell’operazione che ha portato Nico Gonzalez alla Fiorentina, e Giuseppe Bozzo, che ha curato l’affare Odriozola.

Questa la classifica completa:

Juventus – 28.914.175 euro

Inter – 27.512.882 euro

Roma – 25.962.250 euro

Milan – 12.567.884,67 euro

Atalanta – 8.353.775 euro

Fiorentina – 8.256.475 euro

Sampdoria – 7.227.645,10 euro

Napoli – 6.906.264,11 euro

Sassuolo – 6.817.361,37 euro

Udinese – 5.820.175,61 euro

Cagliari – 4.979.275 euro

Lazio – 4.716.477,29 euro

Genoa – 4.678.770 euro

Verona – 4.539.516,75 euro

Bologna – 3.961.288,80 euro

Empoli – 3.631.850 euro

Torino – 3.492.116 euro

Spezia – 2.391.278,14 euro

Venezia – 1.859.570,25 euro

Salernitana – 1.242.844,59 euro

TOTALE – 173.831.816,68 euro