Commisso: “A Chiesa ho detto che può andare se vuole ma la Fiorentina deve essere pagata bene. Castrovilli è da numero Dieci”

Argomenti Chiesa e Castrovilli nelle parole di Rocco Commisso al media ufficiale della Fiorentina: “E’ la centesima domanda su Chiesa, i ragazzi lasciateli concentrare per queste ultime 12 partite e dico questo non perché si sta facendo qualche trattativa particolare. Siamo tutti in attesa del futuro, ho ribadito a Chiesa che se vuole può andare, basta che alla Fiorentina vengano riconosciuti i soldi necessari. Castrovilli è tutta un’altra storia, ha esteso il contratto per 5 anni, è innamorato della Fiorentina ed ha una fidanzata di Firenze. Vuole stare alla Fiorentina, ‘Gaeta’ non mi deludere’. Mi piacerebbe dargli la Dieci e anche Antognoni sarebbe contento se la indossasse”.

