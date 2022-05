Commisso: “A differenza dello STADIO, per il Viola Park ho potuto fare a modo mio. Ho speso più di cento milioni, la Fiorentina avrà uno dei centri sportivi più grandi d’Europa”

NEW YORK – Durante l’inaugurazione della sede della Lega Serie A a New York, è tornato a parlare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “A Firenze verrà ristrutturato lo stadio, ma verrà anche costruito un centro sportivo. Rispetto allo stadio, per il Viola Park mi hanno permesso di fare il mio lavoro e spero che tutti coloro che verranno a Firenze lo visiteranno. Abbiamo speso più di cento milioni di euro, più di quanto sia stato speso per la maggior parte degli stadi in Italia”.

E poi ha aggiunto: “Nel Viola Park ci saranno 12 campi e 2 mini stadi, e per la prima volta nella storia della Fiorentina tutte le squadre sia maschile sia femminile potranno allenarsi insieme. Sarà il centro sportivo più grande in Italia e uno dei più grandi in tutta Europa”.