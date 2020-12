Commisso: “A Nedved consiglio di prendersi una camomilla. Chiesa? Andando via in quel modo ha rotto tutti i rapporti con la Fiorentina”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ho guardato la partita con la Juve insieme a mia moglie, e ho sofferto fino al terzo gol. Ho visto anche la reazione del biondino (Nedved, ndr) che un anno fa mi aveva consigliato di prendere un the… bene, ora consiglio a lui di prendere una camomilla. Purtroppo la situazione qui in America mi ha impedito di festeggiare per bene fuori, ma l’ho fatto in casa con la famiglia. Comunque la bellezza della vittoria con la Juventus è stato l’atteggiamento dei ragazzi, che hanno dato tutti il massimo e hanno anche fatto più falli dei bianconeri”.

Sul trattamento di Chiesa: “Forse i nostri giocatori volevano mandare un messaggio, difendere la società riservando un trattamento particolare a Chiesa. Quando uno va via come ha fatto lui è inevitabile che i rapporti si spezzino, e se c’è una cosa che ho imparato è di mantenere sempre una buona reputazione anche quando si cambia strada. Purtroppo Chiesa non l’ha fatto”.