Commisso a pranzo con tutta la squadra: Il Presidente carica gli uomini di Italiano

Un’altra volta in Europa, a caccia di riscatto. Non certo un inizio di stagione convincente per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che domani sera, andrà a caccia della prima vittoria nel girone di Conference League contro i turchi dell’Istanbul Basaksheir.

Il Presidente Commisso questa mattina è stato vicino al Mister e a tutti i giocatori e ha pranzato con squadra e staff. Il Presidente ha voluto trasmettere grande serenità a tutto l’ambiente e caricare il gruppo in vista dell’impegno di giovedì in Turchia. Rocco Commisso seguirà il match da Firenze.