Commisso: “Abbiamo donato 5000 uova di Pasqua agli eroi degli ospedali di Firenze. Grazie a Nardella per…”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto a Rai Radio 1 ed ha aggiunto: “Io ho parlato con Giuliani, Trump ha annunciato che aiuterà l’Italia. Conte ha detto cose belle dell’america. Il problema sta arrivando pure qua”.

Ed ha detto: “Io mi preoccupo per l’Italia, una città come Firenze senza turismo morirà. Siamo vicini a Pasqua, domani arriveranno 10.000 mascherine a Marina di Gioiosa Jonica. A Firenze doneremo 5000 uova di Pasqua per gli eroi degli ospedali. Grazie per la tua leadership Dario, Firenze sta andando avanti alla grande grazie a te”.

E su Nardella: “Fisarmonica e calcio, due grandi cose della mia vita. Due porte che si sono aperte grazie a questo, il Sindaco suona il violino benissimo è un professionista”.