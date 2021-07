Commisso: “Abbiamo preferito Gonzalez a Oliveira perché costava meno ed era più giovane. Tra cinque anni il primo lo potrai rivendere, il secondo non varrà neanche un dollaro”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ai canali ufficiali della società, ha parlato anche di Nico Gonzalez e Sergio Oliveira: “Quest’anno il primo grande colpo che abbiamo fatto è stato Nico Gonzalez, che come tutti sanno è l’acquisto più costoso della storia della Fiorentina. E’ un grande talento, gli do il mio personale benvenuto. L’abbiamo pagato, tra cartellino e ingaggio sui cinque anni, un totale di circa 40 milioni. Quanto a Sergio Oliveira, che ci era stato suggerito da Mendes, ci sarebbe costato di ingaggio quasi il doppio rispetto a Gonzalez pur avendo molti più anni. Tra cinque stagioni Oliveira avrà 34 anni e non varrà più neanche un dollaro, Nico Gonzalez invece ne avrà 28 e potremo eventualmente ricavarci una cifra importante”.