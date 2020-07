Commisso: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo con quattro giornate d’anticipo e con più punti dell’anno scorso. Ora speriamo di scalare la classifica”

Arriva il commento dagli Stati Uniti da parte del patron Rocco Commisso, tramite il sito ufficiale della Fiorentina: “Sono davvero soddisfatto per la prestazione di stasera. Complimenti ai ragazzi, al mister e a tutto lo staff. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo con quattro giornate d’anticipo facendo già più punti dello scorso anno. Ora dobbiamo cercare di continuare così nelle prossime quattro giornate sperando di scalare ancora la classifica. Sono molto felice per il ritorno alla vittoria a Firenze anche se purtroppo non c’erano i nostri magnifici tifosi, questa vittoria è anche per loro”.

