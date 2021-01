Commisso: “Abbiamo una buona squadra, stasera con una grinta diversa. Tra un paio di settimane poniamo la prima pietra del Centro Sportivo”

Un po’ provato ma comunque molto felice il patron Rocco Commisso che a Dazn ha parlato così nel post partita: “Vengo a Firenze per soffrire, sono servite tre partite per vederne vincere una quest’anno. Ho parlato con i ragazzi e hanno fatto quello che dovevano fare. Vlahovic sta insegnando a me, non io a lui (ride ndr). Si deve andare avanti così, abbiamo cambiato allenatore e siamo arrivati agli stessi punti di un anno fa ma siamo dodicesimi e non quattordicesimi. Abbiamo una buona squadra e un buon allenatore, i ragazzi quando ce la mettono tutta vincono. Ribery? E’ un idolo qui a Firenze, spero che vada a migliorare e poi… basta, non posso dire niente, io sono solo quello che mette i soldi. Ogni giorno sono stato accanto a loro, qui a Firenze ci sono anche altri temi eh ma sono stato vicino al gruppo. Non mi piace criticare i miei ragazzi, l’avrei fatto però se avessimo perso oggi, stasera abbiamo messo in campo una grinta diversa”.

Questione infrastrutture: “Il Centro Sportivo si farà, tra una o due settimane poniamo la prima pietra e credo che sarà uno dei più belli d’Europa. Sono orgoglioso di lasciare qualcosa di proprietà alla Fiorentina dopo 90 anni. Per il resto spero di contribuire anche su altri fronti, finché i tifosi stanno con noi io starò con la Fiorentina. Finora i tifosi sono sempre stati vicini e bravi, per questo li voglio ringraziare”.