Commisso ai Campini: Il colloquio con Iachini e lo sguardo rivolto alla squadra

Visita al centro sportivo della Fiorentina per il presidente viola Rocco Commisso. Il numero uno gigliato ha assistito all’allenamento mattutino della squadra.

Commisso è anche rimasto a colloquio per diversi minuti con l’allenatore Giuseppe Iachini che in queste ore sta cercando di capire, tra le altre cose, che squadra si ritroverà a disposizione dal 5 ottobre (data di chiusura del mercato) in poi.