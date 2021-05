Commisso al Viola Park e stavolta si porta dietro anche Nardella e Giani FOTO

Nuovo sopralluogo da parte di tutto lo stato maggiore della Fiorentina al Viola Park, il nuovo centro sportivo che dovrebbe vedere la luce nel 2022. A guidare la delegazione è il presidente viola Rocco Commisso, ma ci sono anche il figlio Joseph e il direttore generale Joe Barone.

Ma questa volta la dirigenza della Fiorentina non è da sola, ci sono anche degli ospiti, per così dire, particolari. Stiamo parlando del sindaco di Firenze, Dario Nardella, ma anche del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Oltre a loro c’è pure il soprintendente Andrea Pessina, con il quale ci sono stati screzi in passato sulla questione stadio.

Per tutti c’è la possibilità di vedere come stanno procedendo i lavori, che stanno andando avanti nonostante ci sia la spada di Damocle del ricorso fatto da Italia Nostra.