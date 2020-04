Commisso alza il suo muro con la Juventus

Qualche giorno fa Fiorentinanews.com ha portato alla ribalta una notizia: il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha deciso di sbarrare la strada alla Juventus in tema di mercato. La stessa notizia viene oggi riportata dal Corriere Fiorentino. Tutto risale al famoso match con la Juve del 2 febbraio scorso. Dopo la partita ci fu la sfuriata del presidente per alcune decisioni arbitrali. In seguito arrivarono anche le reazioni scomposte di Nedved e Elkann (Lapo) nei confronti dello stesso Commisso. Da quel momento i rapporti tra viola e bianconeri sono tornati ad essere freddi.

E’ stato in quel momento che nella testa di Rocco è maturata la decisione: Chiesa non andrà mai alla Juventus. Non direttamente almeno. Una presa di posizione netta. Il patron viola è pronto a issare un muro coi bianconeri, mentre potrebbe invece sedersi ad un tavolo con l’Inter, sempre che si verifichino quelle due condizioni essenziali che ha ribadito nel corso degli ultimi giorni.

Questo senza dimenticare che c’è la possibilità che il ragazzo possa rinnovare il proprio contratto. Sul tavolo c’è sempre la proposta della Fiorentina che verrà discussa quando Commisso potrà tornare a Firenze.