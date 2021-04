Commisso alza l’asticella per Vlahovic: ecco quanto serve per strapparlo alla Fiorentina

Secondo quanto riportato dal sito dell’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio grandhotelcalciomercato.com la Fiorentina avrebbe alzato l’asticella del prezzo per Dusan Vlahovic. Il classe 2000 serbo è arrivato a quota 17 gol in stagione e le pretendenti sembrano essere già tante. Per strapparlo alla società viola però, servirà una cifra superiore ai 60 milioni di euro.