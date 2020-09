Commisso andrà a scoprire le carte del Milan

In casa Fiorentina, uno di quei giocatori con il quale verranno intavolate trattative per il rinnovo contrattuale è Nikola Milenkovic. Ma nel frattempo può essere quello del Milan il pressing giusto per lui? Commisso andrà presto e direttamente a scoprire le carte dei rossoneri, scrive in merito La Nazione, e valutare se la volontà del Milan è accompagnata dai soldi giusti. Traduzione: se la Fiorentina decidesse di far partire il centrale serbo lo farà solo davanti a una proposta pesante. La richiesta da 40 milioni di euro resta ora più che mai valida.

4 1 vote Article Rating