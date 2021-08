Commisso applaude Gonzalez. I tre motivi per i quali Italiano si può consolare

Nicolas Gonzalez verrà presentato ufficialmente domani pomeriggio alle ore 17, al circolo dei Canottieri di Firenze. Ma intanto ha già fatto il suo esordio con la Fiorentina nell’amichevole giocata ieri contro il Montevarchi.

Per vedere in campo l’argentino, il presidente viola, Rocco Commisso si è alzato alle 5 del mattino e si è visto il match dei gigliati in diretta streaming. Tuttosport riferisce che il numero uno viola è rimasto soddisfatto dell’impatto del nuovo acquisto (“il giocatore è stato applaudito negli Usa”).

E proprio la prestazione dell’ex Stoccarda è uno dei motivi di consolazione che può avere Italiano, nonostante la squadra non sia riuscita a segnare né contro l’Espanyol, né con il Montevarchi. Altri punti positivi sono i segnali d’ottimismo che trapelano sul rinnovo contrattuale di Vlahovic e anche il fatto che dietro, cambiano gli interpreti, ma la squadra commette poche sbavature.