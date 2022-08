Commisso arrivato a Firenze. Puntata in centro per il presidente della Fiorentina prima dell’incontro con la squadra

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è arrivato a Firenze. Puntata in centro per il numero uno gigliato subito dopo il suo approdo in città.

Commisso dovrebbe incontrare a breve la squadra che sta ultimando la propria preparazione in vista del match che si terrà domenica prossima con la Cremonese. Incontro che il proprietario del club vedrà direttamente in tribuna.

Campionato, preliminare di Conference League, ultimi giorni di mercato, stadio e centro sportivo: tanti gli appuntamenti previsti per lo stesso Commisso che manca dalla città dal 3 dicembre 2021.