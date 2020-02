Commisso attacca: “Non capisco perché a Bologna la sovrintendenza permetta certe cose e a Firenze no. Alla Juventus poi per 25 ettari…”

Nella lunga intervista rilasciata a La Repubblica, Rocco Commisso ha paragonato la situazione di Firenze con quella di altre città e squadre: “Non capisco perché a Bologna la sovrintendenza permetta certe cose e a Firenze no. O perché il Comune di Bologna dà dei finanziamenti alla società? Poi c’è la perizia… Alla Juve hanno chiesto 25 milioni per 35 ettari. 35, capito? A me solo 15. A Bagno a Ripoli ho pagato 400 mila euro a ettaro. Glielo ho detto, ci sono cose che non capisco”.