Commisso aumenta la cifra che Mediacom verserà nelle casse della Fiorentina: ecco di quanto e perchè

Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport di stamani Rocco Commisso ha affermato che nelle prime due stagioni Mediacom verserà nelle casse della Fiorentina 50 milioni di euro. Una somma che però non coincide con il bilancio di esercizio chiuso a fine 2019, nel quale si legge un corrispettivo annuo di 10 milioni di euro. La differenza di 15 milioni di euro (visto che Commisso parla di 25 milioni a stagione) la si spiega con la decisione della società viola di aumentare la cifra inizialmente concordata, visto che si tratta di una sponsorizzazione con risorse proprie (come per la Mapei a Sassuolo). Un aumento che serve per ripianare le perdite della scorsa stagione (dovute in gran parte anche dal Covid) e di quelle prossime. A riportarlo è Il Sito di Firenze.

