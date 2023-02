Commisso: “Avevamo detto che non avremmo venduto nessuno e così è stato. Ci sono giornali che ce l’hanno con noi, si devono vergognare! Fanno riferimento al proprietario di un altro club”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non riesce ad essere tranquillo dopo la vittoria contro il Torino che vale per la sua squadra l’approdo alle semifinali di coppa.

“Avevamo detto un mese fa che non avremmo venduto nessuno e così è andata – ha detto a Italia Uno – Le critiche? Vedo giornali che pubblicano articoli stupidi come il Corriere Fiorentino, il Corriere della Sera o La Gazzetta dello Sport, si devono vergognare. Non è giusto che un proprietario di giornali, che mi danno del mafioso, sia il proprietario di una squadra con la quale ci dobbiamo confrontare”.

E ancora: “Ci sono squadre che vanno in campo e non sono in regola e avete visto che cosa è successo con la Juventus. Sono due anni che non parlo e mi devo sfogare”.