Commisso: “Avevamo proposto dei lavori veloci per il Franchi, ma hanno bocciato tutto. Voglio lasciare qualcosa a Firenze”

Nell’intervista a ESPN Rocco Commisso ha parlato anche della questione stadio. Queste le sue parole: “Il nostro obiettivo fin dal primo giorno qui è quello di far crescere il calcio italiano a livello mondiale. Da quando sono arrivato qui ho sempre cercato di essere chiaro e corretto. Avevamo proposto dei lavori di ristrutturazione al Franchi da fare velocemente, ma la sovrintendenza ha bocciato tutto. Poi abbiamo pensato alla Mercafir credendo che i terreni fossero pronti per nuove costruzioni, ma non sono pronti. Sono molto deluso dai tempi. Stiamo vedendo nuovi stadi in Germania, Spagna, Inghilterra e Francia, perché in Italia no? Io ho dei limiti. Ho 70 anni, non sono giovane ma voglio lasciare qualcosa a Firenze”.