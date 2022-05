Commisso avrebbe voluto essere al Franchi. Le cause che gli hanno impedito di ritornare a Firenze

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, seguirà la sfida di domani tra i viola e la Juventus in America, direttamente in TV.

Sul Corriere dello Sport-Stadio di stamani, si legge che avrebbe anche voluto essere presente al Franchi, ma al momento gli impegni di lavoro alla Mediacom e soprattutto i postumi della malattia che lo ha debilitato nei mesi scorsi non gli hanno permesso di tornare in Italia per occuparsi della sua società calcistica.

A questo punto il presidente è atteso in città forse per l’estate (magari per l’inizio del prossimo campionato).