Commisso: “Barone mi ha detto di tenere Kouamè e io ho fatto lo stesso con Amrabat. Le altre società hanno centinaia di milioni di debiti, noi invece siamo in utile”

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha parlato a Sportitalia della questione legata alla permanenza di Kouamè e Amrabat:

“Kouamè me l’ha consigliato Barone di tenerlo e così abbiamo fatto. Amrabat sa che l’ho voluto io e quindi sa da sé che deve fare bene. A Moena non giocava molto l’ivoriano e non lo so perché Sofyan giocava poco l’anno scorso. La Juventus negli ultimi anni ha perso centinaia di milioni, così come Inter e Milan: la Fiorentina invece è in utile. La Juve ha dei problemi, non solo tecnici, ma soprattutto economici, anche se così non sembra. Il problema infatti non sono solo i soldi, ma chi li mette nelle società”.