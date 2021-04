Commisso: “Basandosi solo sugli scontri diretti la Fiorentina sarebbe in Champions e la Juventus no. Complimenti alla squadra per questo ottimo risultato”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commiso ha parlato a Radio Bruno Toscana dopo il pareggio contro la Juventus: “Abbiamo fatto una buonissima partita. Potevamo vincere, ma contro una squadra forte come la Juve un pareggio va bene. Vorrei fare i complimenti a Amrabat e Ribery che erano sotto ramadan e nonostante questo hanno corso tantissimo e hanno dato tutto”.

E poi ha aggiunto: “In questa stagione negli scontri diretti con i bianconeri abbiamo fatto quattro punti noi e uno loro, una media che farebbe andare noi in Champions e loro no. A parte gli scherzi, comunque, significa che a volte il campo vale più dei soldi e degli stipendi. Voglio ringraziare la squadra e i tifosi che ci sono sempre vicini. I giocatori avranno un giorno di riposo come premio per questo risultato”.