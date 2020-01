Commisso batti due colpi!

Rush finale per quanto riguarda la sessione invernale del calciomercato. La Fiorentina ancora ha delle caselle che deve riempire con due colpi almeno da fare per riuscire ad accontentare il proprio tecnico Iachini, il quale, non molti giorni fa, aveva parlato di un inserimento per reparto.

Uno effettivamente c’è già stato, e parliamo ovviamente di Cutrone in attacco. Adesso mancano un difensore e un centrocampista. E’ vero che la società viola ha ribadito che non ha intenzione di comprare tanto per comprare, ma ci sono esigenze di cui non si può tenere di conto. Per questo motivo, i tifosi si aspettano risposte dirette dai protagonisti. Da Commisso in giù, tutti sono sotto osservazione e tutti si aspettano che questi due colpi siano battuti.