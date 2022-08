Commisso carica la squadra per la trasferta col Twente – FOTO

Tra due giorni, all’incirca a quest’ora la Fiorentina saprà se parteciperà ai gironi della prossima Conference League. In preparazione alla sfida col Twente, questo pomeriggio la squadra si è allenata all’interno del Franchi, prima di partire alla volta dell’Olanda. Anche il presidente della società, Rocco Commisso, ha presenziato alla seduta diretta da Italiano.

Come riportato dallo stesso club, il presidente quest’oggi ha caricato e salutato i ragazzi che andranno a giocarsi l’Europa a Enschede. Questo perché Commisso non partirà per la trasferta, restando a Firenze per seguire e tifare la propria squadra. Di seguito la foto del patron viola che parla ai giocatori: