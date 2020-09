Commisso: “Castrovilli resterà con noi, questa Fiorentina è più forte dell’anno scorso. La nostra squadra è fatta, ma se ci sarà un’occasione…”

Riparte da Gaetano Castrovilli l’analisi del presidente Rocco Commisso a Sky: “Tutti i giornali qui scrivono tante cose che non esistono, Gaetano sta con noi. Oggi ha fatto pure gol. Questa Fiorentina è più forte dell’anno passato, non ho parlato di posizioni precise. Voi non lo sapete ma l’anno scorso la prima partita vinta al “Franchi” con me è stata a gennaio, quest’anno è arrivato subito. E poi mi hanno detto che questa è la millesima partita vinta in casa dalla Fiorentina, hanno aspettato me (ride ndr). Chiesa? Se sapete cose che io non so ditele… ma preferisco parlare della partita. Credo che la squadra sia più forte, ho detto che non c’è bisogno di un centravanti perché sono in cinque. Ci mancavano Pezzella e Amrabat poi. Sirigu ha fatto una bellissima partita perché il risultato doveva essere più ampio. Mi sono piaciuti molto Biraghi e Milenkovic. Iachini stasera offensivo? Sì, siamo stati sfortunati, ci hanno tolto un gol fatto e un altro anche se in fuorigioco. Iachini ha la mia fiducia, quando uno fa bene si merita la riconoscenza. Ha avuto una media di 58 punti e quest’anno deve fare meglio. Indebitamento dei top club? Non credo sia una concorrenza sleale, i debiti non sono per forza un male, molte aziende stanno in piedi grazie a questi. I debiti io li faccio in America e in Italia porto cash. Se me lo fanno spendere andremo avanti, con il centro sportivo sicuramente, con il “Franchi” si vedrà. Difficile trattare con me sul mercato? La nostra squadra è fatta, poi se c’è qualche occasione la sfrutteremo. Abbiamo fatto molte operazioni a gennaio, perché avevo una gran paura di retrocedere per cui ho detto ai miei uomini di comprare anche in vista della squadra di ora. Ora abbiamo nuovi ragazzi come Borja Valero, sono contento di non aver dovuto attendere 4 mesi per la prima vittoria qui al “Franchi”.

