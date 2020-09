Commisso: “C’è urgente bisogno di modernizzare gli stadi in Italia. Ieri ero al Franchi e mi è caduto vicino un pezzo di cemento armato”

A 90 Minuto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche delle infrastrutture: “Alla fine di questo mese avremo l’approvazione della Soprintendenza per il Centro Sportivo. Avremo un impianto fantastico in cui tutte le nostre squadre si potranno allenare insieme. Per lo stadio invece c’è stato un emendamento che la Fiorentina ha sostenuto fin dall’inizio. Ieri sono stato al Franchi e mi è caduto vicino questo (mostra un pezzo di cemento armato alla telecamera, ndr). Menomale che non mi ha preso in testa! C’è assolutamente bisogno di modernizzare gli impianti italiani, ormai fermi a decine di anni fa. Aprire gli stadi al pubblico? Secondo me è possibile, ma non solo con mille persone, anche con cinquemila. I tifosi sono l’anima del calcio e devono stare vicini alla loro squadra”.

0 0 vote Article Rating